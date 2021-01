Lazzari suona la carica: «La Lazio c’è ed è viva, non molliamo niente»

Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni della radio ufficiale della Lazio: queste le parole dell’esterno biancoceleste

Manuel Lazzari in diretta ai microfoni di Lazio Style Radio, ha risposto alle domande dei tifosi. Ecco le sue parole:

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

POST DERBY – «Sapevamo che dopo le vittorie contro Parma e Fiorentina era una gara cruciale, non solo perchè sentita, ma perchè ci serviva per la classifica. Ci stiamo rialzando, ci siamo detti che giocando da Lazio potevamo vincere, tornando quelli dell’anno scorso possiamo fare male a tutti. La Lazio c’è ed è viva, non molliamo niente».