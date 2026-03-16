Leao esce dal campo polemizzando con Allegri in Lazio Milan, il labiale di Tare dalla tribuna: la reazione del ds rossonero

Il ko contro la Lazio ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan, non soltanto per il risultato ma anche per quanto emerso sul piano dell’atteggiamento. Al centro dell’attenzione c’è Rafael Leao, attaccante portoghese e numero 10 rossonero, protagonista di una serata complicata sia dal punto di vista tecnico sia da quello comportamentale. Come racconta La Gazzetta dello Sport all’interno della sua ricostruzione, il talento lusitano non avrebbe gradito alcune scelte di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, lasciando trasparire tutto il proprio malumore in momenti chiave della partita. In particolare, il quotidiano sottolinea un episodio che avrebbe acceso ulteriormente la tensione: «Dopo aver mandato a quel paese Pulisic qualche minuto prima per non averlo servito al limite dell’area, il numero 10 rossonero si è lamentato con il tecnico livornese per la sostituzione (“Mister ma lasciami dentro!”)». Una reazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti, in campo e fuori.

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Il nervosismo in tribuna e il labiale di Tare

A rendere il quadro ancora più delicato è stato poi quanto colto dalle telecamere in tribuna. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, anche Igli Tare, direttore sportivo rossonero, avrebbe mostrato in modo evidente il proprio disappunto di fronte all’atteggiamento dell’attaccante. Il dirigente albanese, presente per seguire la sfida, sarebbe apparso visibilmente contrariato, lasciandosi andare a un commento che il quotidiano riporta in modo piuttosto chiaro: «Ma guarda che roba, come fa…». Un labiale che sembra non lasciare spazio a troppe interpretazioni e che conferma quanto il comportamento di Leao non sia passato inosservato ai vertici del club. In momenti così delicati della stagione, infatti, ogni dettaglio viene osservato con ancora maggiore attenzione, soprattutto quando riguarda uno dei giocatori più rappresentativi della rosa.

Il cambio contestato e un segnale che Allegri dovrà governare

L’episodio che ha irritato maggiormente l’ambiente milanista riguarda il modo in cui Leao ha lasciato il terreno di gioco. La rosea evidenzia infatti che il portoghese non solo avrebbe contestato apertamente la sostituzione, ma avrebbe anche abbandonato il campo senza la necessaria rapidità, nonostante il Milan fosse ancora sotto nel punteggio. Un gesto che, in una fase così delicata della partita, è stato letto come un segnale negativo sotto il profilo della gestione emotiva. Toccherà ora ad Allegri, tecnico esperto e abituato a governare situazioni complesse dentro lo spogliatoio, evitare che il caso Leao si trasformi in una frattura più profonda. Per il Diavolo, infatti, il rischio più grande non è soltanto perdere punti, ma anche equilibrio interno.