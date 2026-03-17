Leao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola alle squadre interessate a lui all’estero

Leao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola ai club interessati a lui all’estero. L’idea dei rossoneri per il portoghese

La serata dell’Olimpico contro la Lazio ha riacceso con forza il dibattito attorno a Rafael Leao, attaccante portoghese e numero 10 del Milan, uscito dal campo tra evidente nervosismo e con un malumore che non è passato inosservato. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport nella sua analisi, l’episodio della sostituzione e la reazione del giocatore hanno riportato sotto i riflettori un tema che accompagna ormai da tempo il mondo rossonero: il rapporto tra il talento del portoghese, il suo rendimento effettivo e il peso che continua ad avere nel progetto tecnico del club. Massimiliano Allegri, allenatore del Diavolo, negli ultimi mesi ha cercato di adattarlo a un ruolo più centrale, chiedendogli sacrificio, partecipazione e disponibilità anche in una posizione meno naturale rispetto alla fascia sinistra. L’idea era quella di sfruttare la sua qualità vicino alla porta, ma i risultati non sono stati continui come il Milan si aspettava.

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I numeri non bastano e l’Olimpico ha mostrato tutta la frustrazione del portoghese

Secondo la lettura della rosea, la prova contro la Lazio ha segnato un ulteriore passo indietro in una fase già complicata della sua stagione. Leao non ha trovato il gol, non è riuscito a incidere e, soprattutto, ha mostrato una frustrazione evidente al momento del cambio. L’uscita lenta dal campo, il nervosismo e il mancato coinvolgimento nel finale hanno alimentato le perplessità interne, anche se il club non avrebbe intenzione di sanzionarlo. La linea sarebbe infatti quella di leggere il suo comportamento come la reazione di un calciatore arrabbiato per non essere riuscito ad aiutare la squadra. Resta però il dato di fondo: per uno dei giocatori più pagati della rosa, nove gol in campionato vengono considerati troppo pochi per giustificare pienamente lo status di stella del gruppo. Allegri, inoltre, non sembra orientato a cambiare sistema per costruire la squadra attorno alle caratteristiche del portoghese.

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Il futuro può cambiare: il Milan ascolterà eventuali offerte in estate

Ed è proprio qui che si innesta il tema del mercato. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a prendere in considerazione eventuali offerte per Leao nella prossima estate. La clausola rescissoria da 170 milioni viene giudicata oggi lontana dal valore reale del giocatore, motivo per cui una possibile trattativa potrebbe svilupparsi su cifre molto più basse, attorno agli 80 milioni. Sullo sfondo restano le piste della Premier League e dell’Arabia Saudita, mentre il club rossonero valuterà con attenzione ogni scenario. Leao resta un patrimonio tecnico importante, ma il Milan sembra ormai arrivato a un momento di riflessione concreta sul suo futuro.