Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime

Leao rientra a Milano: per la sfida col Napoli servirà una decisione congiunta con Allegri e staff medico. I dettagli

Mancano sei giorni al ritorno in campo del Milan, atteso nel giorno di Pasquetta per la sfida ad alta quota sul campo del Napoli. A tenere banco è soprattutto la situazione di Rafael Leao: il numero 10 è volato in Portogallo per trascorrere qualche giorno con i figli e lavorare con il proprio preparatore atletico per smaltire i recenti problemi fisici. Secondo La Gazzetta dello Sport, il suo rientro a Milano è previsto per domani.

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Il club rossonero spera di poterlo recuperare per il match del Maradona, ma la decisione non sarà immediata. Leao verrà valutato attentamente una volta tornato a Milanello, dove inizierà un confronto con lo staff tecnico e medico per capire se potrà essere arruolabile per una delle partite più delicate della stagione.

Il quotidiano sottolinea infatti che la scelta finale sulla convocazione sarà condivisa tra giocatore, allenatore e medici. Solo dopo le verifiche sul campo si capirà se Leao potrà essere presente nella sfida tra seconda e terza della classifica, un appuntamento cruciale per il cammino del Milan.