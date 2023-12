Lecce, Baschirotto non ci sta: «Il rigore contro l’Inter c’era»

Le parole di Federico Baschirotto, difensore del Lecce, in conferenza stampa in vista dell’Atalanta. I dettagli

Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa in vista di Atalanta-Lecce.

INTER – «Il rigore ci poteva stare, ma non dobbiamo attaccarci a quello bensì alla prestazione. Abbiamo avuto situazioni per far meglio».

UMTITI – «Tutti sarebbero felici di riaverlo qui, però posso solo auguragli il meglio».

ATALANTA – «Ogni partita è fattibile se scendiamo in campo con la mentalità giusta. Sono una squadra tosta, una big a tutti gli effetti. Come lo scorso anno abbiamo raccolto 2 vittorie, possiamo farlo anche questa stagione. Hanno un grande attacco e fanno tante rotazioni. Ci manca Pongracic ma il mister lo sostituirà a dovere. Vorrei incontrare Scamacca perché non l’ho mai affrontato. È un grande attaccante. Spero Muriel non si inventi qualche gol perché ha lo spirito del campione dentro».