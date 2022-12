Lecce, Colombo: «Quando ti chiama un dirigente come Corvino non puoi che essere entusiasta»

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, ha parlato di vari temi, tra cui il momento dei salentini nel campionato di Serie A

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, ha parlato a Tuttosport.

PAROLE – «Quando ti chiama un dirigente come Corvino non puoi che essere entusiasta. Mi ha fatto capire che credeva molto nelle mie capacità e qualità, puntava forte su di me. Baroni? Il mister sta dando tantissimo. Mi aiuta a combattere le pressioni. Mi parla sempre e mi fa capire in cosa devo migliorare».