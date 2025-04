Lecce, finale caldo al Via del Mare: fischi dello stadio contro la squadra, la Curva li respinge

Lecce, contestazione dei tifosi dopo la sconfitta casalinga dei salentini contro il Como: cori contro e la curva ‘respinge’ la squadra

Finale rovente al Via del Mare, dove il Lecce è uscito tra i fischi dopo la sconfitta casalinga contro il Como. L’ennesimo passo falso davanti al proprio pubblico — l’ultimo successo interno risale al 15 dicembre 2024 contro il Monza — ha fatto esplodere la frustrazione dei tifosi, che al triplice fischio hanno intonato cori di protesta contro la squadra di Marco Giampaolo.

Secondo quanto riportato da Sky, la squadra si era avvicinata alla curva per il consueto saluto, ma è stata simbolicamente «respinta» dagli ultras. Il match con il Como era considerato uno snodo fondamentale nella corsa salvezza, e la reazione della tifoseria rispecchia la tensione del momento. Ora per il Lecce arriva un calendario tutt’altro che agevole: Atalanta e Lazio in trasferta, Napoli in casa, e nel mezzo le sfide con Verona e Torino.