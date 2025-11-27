Lecce, Di Francesco deve dare la svolta alla stagione: il tecnico pensa a delle modifiche a partire dalla sfida contro il Torino

Lecce, la sconfitta contro la Lazio preoccupa per la prestazione dei giallorossi. Di Francesco pensa ad alcune modifiche. Le ultime

C’è voglia di riscatto in casa Lecce. Tuttosport scrive che la sconfitta per 2-0 contro la Lazio, più per la prestazione opaca che per il risultato in sé, ha lasciato un retrogusto amaro. L’aggressività e l’intensità, marchi di fabbrica della squadra di Di Francesco, si sono viste solo a sprazzi all’Olimpico, lasciando spazio a dubbi e interrogativi. Ma il tecnico abruzzese non è tipo da abbattersi e ha già suonato la carica in vista della sfida casalinga contro il Torino.



Lunedì, alla ripresa degli allenamenti, Di Francesco ha martellato la squadra su un concetto fondamentale: tornare “corti”, compatti, cattivi. L’obiettivo è recuperare quella densità centrale che permette di spezzare il gioco avversario, rubare palla e ripartire in velocità. È nei venti-trenta metri finali che il Lecce costruisce la propria identità e il tecnico vuole rivedere quel furore agonistico che ha caratterizzato l’inizio di stagione.

Contro un Torino arcigno, fisico e difficile da scardinare come quello di Baroni, servirà proprio questo tipo di partita: pressing sincronizzato, linee strette e accelerazioni improvvise. Di Francesco ha lavorato molto anche sulla fase di finalizzazione, tallone d’Achille nella trasferta romana, chiedendo maggiore cattiveria e presenza sotto porta.



Per dare una scossa all’attacco, il tecnico potrebbe optare per un cambio nell’undici titolare: Stulic, che ha convinto per intensità e capacità di strappo, si candida per una maglia dal primo minuto. Il giovane talento Camarda, che sta crescendo con calma, dovrebbe partire dalla panchina, una scelta dettata dalla necessità di esperienza in avvio. Con Stulic, la squadra guadagnerebbe un punto di riferimento dinamico, capace di dialogare nello stretto e di creare superiorità numerica, qualità fondamentali per scardinare la difesa granata.



Il Via del Mare è pronto a spingere i giallorossi verso la vittoria, ma servirà il vero Lecce, quello capace di aggredire l’avversario e di imporre il proprio gioco. Di Francesco lo sa e ha lavorato sodo per preparare al meglio la sfida, consapevole che i tre punti contro il Torino sarebbero un segnale importante per il prosieguo del campionato.