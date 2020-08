Lecce, esonerato Liverani: il comunicato del club giallorosso

Fabio Liverani non è più il tecnico del Lecce: il tecnico dei salentini è stato sollevato dall’incarico. Il comunicato

Fulmine a ciel sereno in casa Lecce: Fabio Liverani non è più il tecnico dei salentini. Il club ha sollevato dall’incarico l’allenatore a pochi giorni dall’inizio del ritiro.

COMUNICATO – «L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità».

Secondo Gianluca Di Marzio alla base del divorzio c’è la volontà da parte dell’allenatore di non continuare la propria esperienza a Lecce, dopo che gli era stata già avanzata dalla società una proposta di rinnovo triennale. Liverani ha così comunicato in mattinata di non proseguire sulla panchina pugliese, per non aver ricevuto determinate garanzie.