Lecce, Gotti: «Voglio una squadra vera, ecco cosa ho visto...»

Le parole di Luca Gotti, allenatore del Lecce, in vista della sfida contro la Salernitana. Tutti i dettagli

Il tecnico del Lecce Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Salernitana.

OBIETTIVO – «Voglio una squadra di calcio vera, da serie A, come il Lecce ha dimostrato per gran parte del suo percorso. I miei interventi sono stati diretti ad andare a ricercare le cose che avevo visto, che la squadra ha nelle corde ma che nell’ultimo periodo non riuscivano più».

COSA HA VISTO– «Quando c’è un cambio di allenatore si riaccendono tutti, anche quelli che involontariamente si erano “seduti”. Questa è una squadra accesa e questo fattore ha pro e contro. La squadra è tanto viva. Ci sono aspetti importanti come quelli mentali, motivazionali ed emotivi. Poi ci sono degli aspetti pratici da campo, dove ho iniziato di non stravolgere. Questa squadra ha fatto bene tante cose, ho aggiunto un paio di idee sull’attitudine offensiva, sulla costruzione e sulle letture dei vari momenti della partita».