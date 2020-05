Lecce, Liverani: «Sono contrario ai playoff e ai playout»

Liverani non accoglie di buon grado la proposta dei playoff e dei playout: le parole del tecnico del Lecce

Nel corso dell’intervista a Radio Uno, Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha bocciato la possibilità di giocare playoff e playout. Ecco le sue dichiarazioni.

«Cinque sostituzioni? Sono contrario, è un vantaggio per chi ha rose extralarge. E poi va a cambiare un protocollo che non era così all’inizio. Sono contrario anche ai playoff e i playout. Il calcio è partito con delle regole, le cose non vanno cambiate in corsa».