Roberto Piccoli, attaccante del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta contro il Frosinone.

PAROLE – «Io ringrazio il mister per questa chance, ma comunque cerco di farmi sempre trovare pronto, sia dall’inizio che a gara in corsa. Io e Nikola (Krstovic, ndr) lavoriamo sempre in allenamento, è una competizione bella e sana, anche in campo ho cercato di fargli fare gol, con un passaggio che potevo fare meglio. Siamo un gruppo unito, dobbiamo continuare così. Se il mister ci chiederà di giocare a due lo faremo: io l’ho già fatto e sono già abituato, so che tipo di movimenti può fare lui perché sono gli stessi che farei io e potrei dargli palla subito, magari senza stopparla. È una competizione sana, che ci porta ad alzare l’asticella in allenamento e poi ci consente di avere questi valori in campo».