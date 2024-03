Lecce Sticchi Damiani: «D’Aversa? Una scelta dolorosa, ma doverosa»

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, dopo l’esonero di Roberto D’Aversa e l’arrivo di Gotti

Il Lecce scenderà in campo sabato alle 18.00 nella scontro salvezza con la Salernitana: sulla panchina dei salentini ci sarà Luca Gotti, nuovo tecnico dei giallorossi dopo l’esonero di D’Aversa in seguito alla testata rifilata ad Henry dopo la sconfitta subita contro il Verona. Della decisione di esonerare il tecnico, della scelta di Gotti e della lotta salvezza ne ha parlato il presidente Sticchi Damiani a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

ESONERO – «È stata una scelta tanto doverosa quanto dolorosa sul piano umano. Il club, però, ha precisi codici di condotta e porta avanti dei valori che imponevano la scelta dell’esonero. Ci siamo presi qualche ora in più perché volevamo prendere una decisione dopo una esauriente e puntale ricostruzione dei fatti e non di pancia».

D’AVERSA – «Dispiace a livello umano, quando si è sotto pressione può capitare un blackout, ci sta anche pagare un prezzo alto come l’esonero, ma non è giusto che questo si traduca in un giudizio sull’uomo. Perché D’Aversa ha dimostrato di essere un professionista serio e preparato. E non aveva mai sbagliato un comportamento in questi mesi».

GOTTI – «Oggi inizierà questa nuova avventura con un allenatore di grande spessore culturale. Un tecnico che in serie A ha sempre fatto bene. E’ stata una giornata molto frenetica per tutti, anche per le questioni burocratiche che ci sono, ma l’ho sentito davvero molto motivato».

SALVEZZA – «Io non credo che l’ambiente abbia bisogno di proclami, ma soltanto di lavoro. Il lavoro da parte di tutti non è mai mancato. Lavoreremo ancora di più per difendere l’attuale posizione di classifica. Io sono sempre stato realista, quindi oggi non sono sorpreso di dover combattere fino alla fine per questa salvezza»