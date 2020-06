Con una nota ufficiale la Lega Pro ha annunciato che sei squadre hanno rinunciato alla possibilità di partecipare ai playoff

La Lega Pro, in una nota, comunica di aver ricevuto la rinuncia a partecipare ai play off, entro il termine di oggi alle ore 19 previsto dal CU 209 FIGC, dai seguenti club: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e dalle due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente di Coppa Italia.