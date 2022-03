Lega Serie A, il presidente Casini: «Verso un sistema più sostenibile, ma senza penalizzazioni o forzature». Unanimità dei club di A

Al termine dell’assemblea di Lega odierna, il nuovo presidente Lorenzo Casini ha diramato un comunicato ufficiale sul sito istituzionale della Lega Serie A. Ecco il testo del comunicato.

MESSAGGI PER LA PACE – «La Lega rafforzerà ancora di più l’impegno e lavorerà su tre linee di azione: campagne di ulteriore sensibilizzazione; donazioni e raccolta fondi; progetti specifici di accoglienza, d’intesa con le autorità competenti e le organizzazioni umanitarie».

L’INDICE DI LIQUIDITA’ – «Resta chiara la posizione delle Associate, ossia che bisogna andare verso un sistema ancora più sostenibile, ma senza forzature o ingiuste penalizzazioni. La Lega attiverà un gruppo di lavoro che si dedicherà a questa tematica e non dubito che troveremo una soluzione ragionevole e proporzionata, insieme con la Federazione».

LE TEMPISTICHE DELLE RIFORME – «Seguirò in prima persona il percorso da qui sino al 20 aprile, parlando direttamente con le Società, non solo in Assemblea, e con la Federazione».