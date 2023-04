Leicester, il nuovo tecnico Smith: «Sembra esserci un calo di autostima, dobbiamo fare uscire qualcuno dal letargo»

Dean Smith, nuovo allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura nel club inglese

Dean Smith, nuovo allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Se parlassimo di qualcosa di insormontabile (salvare la squadra, ndr) né io né Shakespeare né John Terry saremmo venuti. Guardiamo avanti a questa sfida, per quanto dura sarà, ci sono cose da chiedere ai ragazzi ma anche a noi stessi, spenderemo ogni minuto per essere sicuri che questa società rimarrà in Premier League. Sembra esserci un calo di autostima, dobbiamo fare uscire qualcuno dal letargo. Servirà instillare fiducia e ovviamente dare dei piani tattici che si adattino alle partite. Qualche idea fresca, dare loro una spinta ed essere sicuri che correranno, lavoreranno duro, penso che siamo pienamente capaci di certe cose come squadra. È un buon gruppo e ho già vissuto una situazione simile nella mia precedente squadra, l’Aston Villa, con dieci partite davanti».