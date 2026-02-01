L’eliminazione costa cara, Conte spietato: ha fatto fuori anche loro

La sentenza di Conte è chiara dopo l’eliminazione dalla Champions League: il tecnico non ne può più e fa fuori altri innesti

Il Napoli è reduce dalla pesante uscita dalla Champions League per mano del Chelsea, una eliminazione che ha rappresentato lo specchio di una stagione europea estremamente altalenante per i partenopei. Il percorso in Champions, centrato lo scorso anno grazie alla vittoria dello Scudetto e alla qualificazione automatica, si è rivelato infatti molto più complicato del previsto.

Il cammino europeo del Napoli è stato segnato da diverse battute d’arresto, in particolare quattro sconfitte pesanti: contro il Manchester City, il clamoroso 6-2 rimediato contro il PSV Eindhoven, il Benfica di Mourinho e infine il ko per 3-2 contro il Chelsea nell’ultima gara decisiva. Un percorso difficile che si è concluso con l’eliminazione e che ha visto il Napoli essere l’unica squadra italiana a non riuscire a centrare i playoff. Ora gli azzurri dovranno concentrarsi esclusivamente sul fronte nazionale, nelle due competizioni in cui sono ancora in corsa: campionato e Coppa Italia.

L’eliminazione europea non è passata inosservata all’interno dell’ambiente e sembra aver avuto conseguenze importanti, in particolare sulle valutazioni di Antonio Conte, che non avrebbe ancora espresso un giudizio definitivo su alcuni calciatori della rosa partenopea.

Conte non è soddisfatto e fa fuori altri rinforzi

A commentare la pesante uscita dalla Champions è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di AreaNapoli.it. Nel corso del suo intervento, Bargiggia ha analizzato il percorso europeo della squadra di Conte, sottolineando come in pochi mesi l’allenatore abbia già bocciato diversi giocatori.

Conte non è soddisfatto e fa fuori altri rinforzi (Foto Instagram @lorenzolucca17) – calcionews24.com

“Conte ha dimostrato la sua totale incapacità nel gestire con equilibrio e con lungimiranza più di un singolo impegno a stagione, ma soprattutto bocciando in modo bulimico e schizofrenico un mercato che lui aveva contribuito a far fare in estate. Non ha una spiegazione logica avere bocciato in pochi mesi Lucca, Lang, Beukema (passato a fare la riserva), Gutierrez. Sono calciatori presi e pagati con il suo benestare”, ha dichiarato il giornalista.

Secondo quanto riportato, Conte avrebbe espresso giudizi negativi su Lorenzo Lucca, Noa Lang, Beukema e Gutierrez. Due di questi, Lucca e Lang, arrivati a Napoli nel corso dell’estate, hanno già lasciato il club dopo non aver trovato spazio e fiducia, partendo verso nuove esperienze lontano dal Napoli.

Beukema e Gutierrez, invece, sono ancora presenti nella rosa partenopea e Conte potrà continuare a valutarli, soprattutto alla luce delle numerose assenze che hanno colpito il Napoli nelle ultime settimane. Una situazione che potrebbe garantire loro maggiore spazio e l’opportunità di dimostrare il proprio valore e provare a ribaltare il giudizio dell’allenatore.