Lemina Nizza, è ufficiale: nuovo avventura per l’ex Juventus

Il Nizza ufficializza l’arrivo dell’ex centrocampista della Juventus Mario Lemina: ecco il comunicato del club francese

Il Nizza annuncia l’arrivo dell’ex Juventus Mario Lemina. Il comunicato.

«L’OGC Nice è lieto di annunciare il trasferimento di Mario Lemina dagli inglesi del Southampton. Da quando ha esordito in Ligue 1 con l’FC Lorient il 26 gennaio 2013 contro il Nancy, Mario Lemina ha viaggiato in lungo e in largo per esercitare il suo mestiere. Dopo aver lasciato la Francia, ha giocato in Italia, Inghilterra e Turchia. Nazionale del Gabon con 19 presenze e 3 gol all’attivo, questo centrocampista centrale tecnico dalla forte personalità è anche un lavoratore instancabile capace di farsi avanti e oggi si unisce alla rosa di Christophe Galtier con l’obiettivo di mettere il suo enorme talento al servizio dell’OGC Nice».