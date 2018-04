Leno-Napoli, c’è aria di flirt: «Si piacciono». E occhio a Fabra

Bernd Leno è uno dei portieri sulla lista di Cristiano Giuntoli per la successione di Pepe Reina, novello sposo del Milan di Gattuso. C’è il colombiano, invece, per la fascia

Bernd Leno e Mattia Perin prime scelte, con Rui Patricio, capitano e leader dello Sporting Lisbona, e Neto in seconda fila. E’ una storia scritta e riscritta quella per il dopo Reina, con il Napoli che sta monitorando questi 4 profili, tutti molto diversi tra di loro. Sul fronte tedesco, però, ci sono novità non di poco conto: certo restano dichiarazioni e parole, ma pur sempre di apertura ad un futuro insieme.

«Leno ha caratteristiche che Giuntoli e il suo staff hanno ritenuto idonee per sostituire Reina, la società lo conosce bene sotto tutti i punti di vista… E le parti sanno che si piacciono entrambi. Ma smentisco l’esistenza di una trattativa» le dichiarazioni rilasciate da Fabio Parisi, intermediario di questa trattativa, sulle frequenze napoletane di Radio Crc. Il mercato del Napoli, però, non si ferma ai confini europei ma raggiunge quelli sudamericani. Perchè, oltre alla porta, va sistemato anche il pacchetto dei terzini: sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si legge che Frank Fabra, 27enne in forza al Boca Juniors, rappresenta un’idea per la fascia mancina. Peraltro a costi contenuti, visti i 15 milioni della clausola rescissoria. Giuntoli è pronto a fare la spesa.