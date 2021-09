Leno strizza l’occhio all’Inter: «Niente panico per il futuro. Milano mi piace»

L’Inter avrebbe messo nel mirino Leno. Il portiere ha parlato del suo futuro e dell’ipotesi nerazzurra

Bern Leno è finito sulla lista dell’Inter per il dopo Handanovic. Il portiere dell’Arsenal, come riportato da Sport Bild, ha parlato del suo futuro.

«Londra è molto bella, anche Milano non è male ed è più vicina alla mia città natale, Stoccarda. Ma non so ancora nulla, a Londra e all’Arsenal sto bene. Solo se la mia situazione non dovesse cambiare in inverno, dovrei pensare a quali opzioni ho e come andare avanti. Ma mi concentro sul lavoro in allenamento, non posso incidere su tutto il resto. Onestamente non mi sono chiesto nulla sulla firma di Aaron Ramsdale, anche se è costato quasi 30 milioni di euro. Sono in contatto con Andreas Kronenberg, il preparatore dei portieri della nazionale tedesca. La pensa come me: non devo ancora farmi prendere dal panico».