Leonardo sprona Gattuso: «In bilico? No, ma ora utilizzi i giocatori»

Nel pre-partita di Milan-Real Betis è intervenuto a Sky Leonardo buttando acqua sul fuoco che vedeva Gattuso in bilico sulla panchina

Prima del fischio d’inizio di Milan-Real Betis è intervenuto ai microfoni di Sky Leonardo: «Come sta il Milan moralmente? Una partita contro l’Inter che finisce in questo modo, poteva succedere di tutto, prendere un gol a tempo scaduto e perdere un derby sicuramente fa male. Normale lasci amarezza, ma bisogna proseguire: non dimentichiamo mai da dove siamo partite. E’ stato un anno anomalo, abbiamo avuto poco tempo, ma in campionato se vai a vedere i numeri non siamo lontani, pensiamo al recupero e con quei tre punti eventualmente saremmo quinti. In Europa League siamo a punteggio pieno, c’è tutto per fare bene».

Sul rapporto con Gattuso, Leonardo ci tiene a far chiarezza: «Siamo abituati, è normale che ci siano tutte queste cose intorno al Milan. Noi abbiamo le nostre idee, con lui c’è un confronto continuo. Ci conosciamo da vent’anni, abbiamo vissuto tante cose insieme io, lui e Maldini. Il rispetto non mancherà, tutto sarà veramente molto chiaro fra di noi. Oggi deve concentrarsi sulla squadra e su come migliorarla, trovare soluzioni e usare giocatori». Messe a tacere quindi le voci che vedevano Donadoni o Conte sulla panchina rossonera: «Non abbiamo mai pensato ad altre cose, a queste notizie la gente non ci crede nemmeno più: le cose nascono e muoiono in due giorni, attorno a noi ci sono cose meno vere. Fa parte del gioco».