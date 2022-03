Leverkusen Atalanta, 250 di Freuler: «Notti di Champions i migliori ricordi»

Leverkusen Atalanta, 250 partita di Remo Freuler alla Dea: «Notti di Champions i migliori ricordi. Stiamo vicino a Malinovskyi»

Il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole.

L’AMBIENTE – «Mi aspetto un’atmosfera calda, come spesso si trova negli stadi tedeschi. È molto bello giocare questo tipo di partite con il pubblico».

IL CAMPIONATO – «I risultati parlano chiaro: non stiamo andando bene, dobbiamo cambiare subito. In Europa vogliamo continuare così: domenica avremo la partita contro il Bologna. Sarà difficile, ma ora pensiamo a questa».

MALINOVSKYI – «Noi cerchiamo di restargli accanto, per aiutarlo in tutti i modi. Speriamo che questa situazione si risolva il più in fretta possibile».

250° PARTITA, MIGLIORE MOMENTO ALL’ATALANTA – «Non posso scegliere un momento particolare. Quando ci siamo qualificati per la Champions è stato uno di quei momenti incredibili. Ma anche le notti delle partite di Champions League».