Leverkusen, Bosz: «Havertz? Giocatore speciale» – VIDEO

Peter Bosz ha parlato di Kai Havertz dopo la vittoria del suo Bayer Leverkusen contro il Werder Brema. Queste le parole del tecnico.

«Kai è un giocatore speciale ma non credo che abbia giocato la sua migliore partita oggi. Può fare molto di più. Lo conosco da molto tempo e so che può fare molto di più, deve giocare con più ritmo. La fascia da capitano, comunque, è speciale per qualsiasi giocatore e lo è anche per lui».