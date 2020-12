Lewandowski vince il FIFA The Best: la reazione “stizzita” di CR7 – FOTO

Cristiano Ronaldo ha reagito in maniera “stizzita” all’annuncio della vittoria di Lewandowski del The Best FIFA Men’s Player – FOTO

Robert Lewandowski è stato votato come Best FIFA Men’s Player 2020 dai suoi colleghi. Il numero 9 del Bayern Monaco corona la grande stagione individuale e di squadra con il secondo premio in pochi giorni.

All’annuncio di Gianni Infantino, presidente della FIFA, Cristiano Ronaldo non ha reagito benissimo: ecco la faccia “stizzita” di CR7 alla premiazione di Lewandowski. L’immagine è diventata subito virale sul web.