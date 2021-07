Ligue 1, Bordeaux e Angers verso la retrocessione d’ufficio

Sarebbe sotto osservazione la supervisione dei conti di Bordeaux e Angers. Caos in Ligue 1. Gli aggiornamenti

Angers e Bordeaux sono state retrocesse d’ufficio in Ligue 2. Al momento il procedimento è provvisorio, in attesa degli accertamenti da parte della Direction Nationale du Controle de Gestion per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come l’Angers sia stato sanzionato per irregolarità finanziarie, mentre i girondini sono sono finiti sotto inchiesta dopo che la King Street (proprietari del club, statunitensi) hanno ritirato il sostegno finanziario alla società.

Il quotidiano italiano afferma che ci siano verifiche in corso anche su Marsiglia e Nantes.