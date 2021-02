Ligue 1, il Classique va al PSG: Marsiglia ko

Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato il Classique battendo per 2-0 il Marsiglia: decisive le reti di Kylian Mbappé e Mauro Icardi

Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato il Classique battendo il Marsiglia per 2-0. Decisive le reti di Kylian Mbappé e Mauro Icardi, quest’ultimo a segno con assist di Alessandro Florenzi.

OM in dieci uomini per l’espulsione di Dimitri Payet, autore di un fallo scellerato ai danni di Marco Verratti. Tre punti che permettono al PSG di mantenere la scia del Lille, attualmente in vetta alla Ligue 1.