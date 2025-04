Ligue 1, polemiche arbitrali Saint-Etienne Lione: arriva il ricorso degli ospiti! La situazione nel dettaglio

Nella gara di domenica scorsa il Lione ha perso 2-1 allo stadio Geoffroy-Guichard, nel derby contro il Saint-Etienne, dopo che la partita è stata interrotta per quasi 45 minuti a causa del lancio di una monetina contro l’assistente dell’arbitro Mehdi Rahmouni. Quella della monetina, non è però stato il solo caso del match.

In particolare, il Lione non ha molto gradito il mancato rosso a Stassin, autore poco dopo del gol vittoria dei padroni di casa, per il fallo su Corentin Tolisso, portato via in barella dopo aver subito un colpo alla caviglia. Il belga del Saint-Etienne, inizialmente espulso da Letexier, ha infatti ricevuto solo un ammonizione a seguito della revisione del Var.

Alle varie polemiche del post partita, il Lione ha aggiunto, adesso, anche un ricorso al Comitato organizzatore delle competizioni della Lega calcio professionistica francese (LFP) per chiedere che il risultato della sfide contro il Saint-Etienne non venga omologato in attesa della decisione della commissione disciplinare, dopo che il dipartimento arbitrale tecnico (DTA) ha riconosciuto l’errore di giudizio, il terzo negli ultimi quattro mesi a sfavore del club del Rodano.