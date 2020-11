Lille, André: «Il Milan non ci impressiona. Ibrahimovic top player»

Benjamin André, centrocampista del Lille, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan

STRATEGIA – «Abbiamo studiato il Milan, ha un gioco collaudato, conoscono bene la competizione europea. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi e pensare a come fargli male. Abbiamo dei punti forti che possono andare a nostro vantaggio».

TRAPPOLE – «Penso che non dobbiamo farci impressionare da loro. Lo scorso anno abbiamo giocato in Champions e non dobbiamo dimenticarcelo. Questa esperienza ci deve aiutare. Quello che dobbiamo fare è giocare bene nelle due fasi e provare a concretizzare le occasioni che avremo».

MILAN E IBRAHIMOVIC – «È un grande match da giocare. Giocare contro il Milan non è una cosa da tutti i giorni. Siamo molto concentrati su di noi, ma c’è anche eccitazione. Ibrahimovic è un top player, ha segnato la storia del calcio. L’ho affrontato due volte ed è sempre stato complicato. Quando giochi nelle coppe europee, devi essere pronto a giocare contro squadre e giocatori del genere, ma devi avere l’ambizione di provare a batterli».