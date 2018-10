Lippi sicuro: «Juve troppo forte, la corsa scudetto è gia chiusa»

Marcello Lippi commenta Juve-Napoli e poi sull’avventura in Cina rivela: «Sarà l’ultimo contratto della mia carriera»

Marcello Lippi l’aveva pronosticato prima di Juve-Napoli. I bianconeri erano troppo più forti dei diretti avversari e così è emerso anche dallo scontro dell’Allianz Stadium. Due giorni dopo la vittoria bianconera, l’ex ct azzurro torna a dire la sua sul campionato che lui considera virtualmente chiuso: «Il duello sarà sempre fra Juve e il Napoli, Inter, Milan e Roma cresceranno ma, nonostante tutto, la Juve è ancora troppo più forte. La sensazione è che la corsa scudetto sia già finita. Ma il duello principale è quello tra Juventus e Napoli, e nonostante l’esperienza e la bravura di Ancelotti i bianconeri sono ancora di gran lunga superiori». Poi sull’addio di Marotta: «Non si deve condividere, né giudicare, ma prendere atto: la Juve è una società che ha la capacità di programmare. Le grandi società prendono queste decisioni solo quando le cose vanno bene». E ancora: «Ronaldo non mi sarei mai aspettato che avrebbe lasciato il Real Madrid. Ma me lo aspettavo così, come un grande professionista scrupoloso nella preparazione. I grandi campioni sono intelligenti e umili».

Infine sull’esperienza in Cina, da commissario tecnico della nazionale Lippi rivela: «Il mio contratto in Cina scade il 31 gennaio 2019, al termine della Coppa d’Asia. Non so cosa succederà dopo, ma ho voglia di tornare a casa e penso che questa, per me, sarà l’ultima esperienza»