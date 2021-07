Lipsia, Brobbey: «Quando ho saputo di Marsch l’ho cercato su Google»

Brian Brobbey, neo attaccante del club tedesco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano BILD

«Devo dire che per me è stato strano. Nagelsmann aveva detto che sarebbe rimasto al Lipsia e mi aspettavo di avere lui come allenatore, ma ho avuto una buona conversazione con Marsch ed è un ottimo allenatore. Ora parliamo quasi tutti i giorni. Sono contento di essere qui. Devo allenarmi duramente ogni giorno e farmi vedere per dar modo all’allenatore di puntare su di me. Voglio essere importante per la squadra. Dico la verità, quando è stato chiaro che Jesse Marsch sarebbe stato il nuovo allenatore del Lipsia l’ho prima cercato su Google. Volevo sapere come giocava e ho visto il suo discorso nella partita con il Salisburgo a Liverpool».