Liverpool, 15 punti di sutura per James Milner: a rischio il debutto ad Anfield

James Milner è stato vittima di un durissimo scontro di gioco con il portoghese Mario Rui all’interno del match vinto per 5-0 dai ragazzi di Klopp

Non solo il gol dell’uno a zero nella rotonda vittoria contro il Napoli di Ancelotti. James Milner, centrocampista del Liverpool, è stato anche protagonista di uno scontro di gioco durissimo con il portoghese Mario Rui, che l’ha costretto ad uscire anzitempo dal campo. Un lungo taglio sulla fronte, medicato poi con ben 15 punti di sutura. Jurgen Klopp ci ha scherzato sopra a fine partita: «È tranquillo, perché non gli hanno ancora dato uno specchio», ha dichiarato il tecnico tedesco. Ironia utilizzata poi anche dallo stesso calciatore, che su Instagram ha così commentato: «1 gol, 1 assist, vinto 5-0 e 15 punti di sutura», con una foto della sua ferita accompagnata dai Reds in festa.

Liverpool che dopo il rotondo risultato sarà atteso dal debutto in Premier League domenica prossima contro il West Ham. Ad Anfield è ancora in dubbio la presenza dello stesso James Milner. Una stagione che dovrà essere di conferma per Klopp, dopo l’approdo l’anno scorso in finale di Champions League. Rinforzi importanti sono arrivati, dal portiere più pagato della storia Alisson fino a Fabinho, Keita e Shaqiri. Ma lì davanti sarà ancora tutto nelle mani di Mohamed Salah e del tridente di velocisti formato con Roberto Firmino e Sadio Manè.