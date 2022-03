Liverpool, Diouf amaro: «Salah è africano, non gli faranno mai un contratto importante...»

L’ex Liverpool Diouf ha parlato del possibile addio ai Reds di Salah

El Hadji Diouf, storico ex calciatore del Liverpool, in una intervista ad AS ha parlato del possibile addio ai Reds di Salah a fine stagione.

LE PAROLE – «È ovvio che il Liverpool debba accettare le esigenze di Salah. E se fossi Salah, rimarrei al Liverpool. Può guadagnare di più, essere il miglior giocatore del club assieme a Manè e assieme vinceranno molti trofei. Ha 30 anni e gli chiedo di giocarne altri quattro con i Reds.

Salah deve rendersi conto che è africano e che non lo tratteranno mai come se fosse un calciatore europeo. Non gli daranno mai il miglior contratto come invece fanno con gli altri. A me è successo lo stesso quando ero al Liverpool, mi dissero di non andare nel mio paese per giocare con la nazionale».