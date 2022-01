Liverpool nella bufera, gara rinviata ma con “falsi positivi”

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Liverpool nella bufera dopo che alcuni club hanno accusato i Reds di aver comunicato falsi positivi per rinviare la sfida con l’Arsenal

Non c’è pace per il Liverpool. I Reds di Klopp hanno dovuto rinviare la partita di Carabao Cup contro l’Arsenal a causa dell’alto numero di positivi al Covid-19.

Il The Atletic, però, riporta come diversi club inglesi avrebbero avanzato dei dubbi per presunti casi di false positività al Covid segnalate dal Liverpool. La richiesta è quella di sapere esattamente quando il club è venuto a conoscenza delle positività dei propri tesserati. La Lega calcio inglese potrebbe ora aprire un’indagine.