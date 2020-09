Liverpool, Karius ancora via: trattativa con l’Union Berlin

Il Liverpool manda ancora via Loris Karius. Lo attende l’Union Berlin

Dopo la finale di Champions League da incubo del 2018, è cominciato un lento declino per Loris Karius. Il portiere tedesco, dopo esser rientrato dal prestito al Besiktas a causa del mancato pagamento degli stipendio, sarà ora mandato nuovamente via dal Liverpool.

Secondo quanto riportato da The Athletic, Karius potrebbe lasciare i Reds già all’inizio della prossima settimana per trasferirsi all’Union Berlin in Bundesliga. Il portiere ha un contratto con il Liverpool fino al 2022 e proverà a rilanciarsi nuovamente in Germania.