Origi arricchisce il gioco offensivo del Liverpool. Anche giocando pochi minuti, può dare una mano a Klopp

Altro che comprimario. Pur giocando molto poco, quest’anno Origi è stato determinante per il Liverpool. Il belga ha realizzato gol decisivi, sia in Premier che in Champions League (doppietta al Barcellona).

In particolare, Origi è una risorsa preziosa quando si cerca di risalire velocemente il campo. L’attaccante è infatti molto bravo nei duelli aerei: ha una media di 3 vinti in ogni partita. Si procura inoltre 2 falli a gara. Insomma, grazie alle sue doti fisiche è una risorsa preziosa per Klopp.