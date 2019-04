Liverpool-Porto highlights e gol: le azioni salienti del match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Liverpool-Porto highlights e gol: i momenti principali della gara valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Ad Anfield, i ‘Reds’ di Jurgen Klopp affrontano la squadra portoghese guidata da Sérgio Conceição nel primo atto dei quarti della massima competizione europea. Agli ottavi di finale, gli inglesi hanno avuto la meglio sul Bayern Monaco, mentre i portoghesi hanno eliminato la Roma. Nelle sei sfide ufficiali tra le due squadre, il Porto non ha mai vinto (ultimo confronto negli ottavi di Champions della scorsa stagione, risultati di 0-5 in Portogallo e 0-0 in Inghilterra). Ecco gli highlights di Liverpool-Porto.

LIVERPOOL-PORTO 1-0: Il Liverpool passa subito al primo affondo verso Casillas: Firmino serve al limite dell’area di rigore Keita che controlla e tira di destro, palla deviata da Oliver Torres che finisce in rete

LIVERPOOL-PORTO 2-0: Henderson trova un filtrante fantastico per Alexander-Arnold che si fa trovare sulla destra scattando alle spalle dei difensori e poi mette al centro dove Firmino deve solo appoggiare in porta da due passi