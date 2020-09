Liverpool, Thiago Alcantara è già da record in Premier League

È bastato solo un tempo a Thiago Alcantara per entrare nei primati della Premier League

Sono bastati solo 45 minuti a Thiago Alcanta, al suo esordio con la maglia del Liverpool, per conquistare un record in Premier League. Contro il Chelsea, il neo acquisto dei Reds è entrato a inizio ripresa e ha inanellato statistiche incredibile.

Thiago Alcantara, in un solo tempo, ha infatti effettuato 75 passaggio: più di quanto abbia fatto qualunque avversario in tutti e 90 minuti. Ma, soprattutto, più di quanto chiunque altro abbia fatto in così poco tempo nella storia del campionato inglese.