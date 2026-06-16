Sfortuna Livramento, infortunio in allenamento a ridosso dell’esordio e salta il Mondiale! L’Inghilterra chiama Chalobah al suo posto

Continua il complicato avvicinamento dell’Inghilterra all’esordio nei Mondiali. Dopo giorni già segnati da episodi extracampo, tra furti e tensioni attorno al ritiro, la nazionale dei Tre Leoni deve fare i conti anche con una pesante tegola tecnica: Tino Livramento ha lasciato il gruppo a causa di un infortunio rimediato in allenamento.

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Il terzino del Newcastle si è fermato nelle ultime ore e le prime valutazioni avrebbero evidenziato un problema abbastanza serio da costringerlo ad abbandonare immediatamente il ritiro. Una perdita significativa per il commissario tecnico inglese, arrivata proprio a ridosso del debutto nella competizione.

Inghilterra Mondiali, Chalobah pronto a prendere il posto

Fortunatamente per l’Inghilterra, i tempi permettono ancora di intervenire sulla lista dei convocati. Al posto di Livramento dovrebbe essere chiamato Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea, pronto a raggiungere il gruppo e offrire una nuova soluzione alla retroguardia dei Tre Leoni.