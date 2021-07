Locatelli-Juventus, il giocatore ha già deciso. Gli aggiornamenti

Locatelli-Juventus: lui ha già deciso. Ecco cosa farà la differenza nell’affare per portare il centrocampista alla corte di Allegri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono questi i giorni per il secondo summit tra Juve e Sassuolo legato a Manuel Locatelli. I contatti vanno avanti da mesi e sono proseguiti anche dopo il primo incontro svoltosi due settimane fa in Emilia.

Resta la concorrenza dell’Arsenal in Inghilterra, nonché i dettagli da limare sulla formula dell’operazione: il Sassuolo chiede 40 milioni, la Juventus opta per un prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento di qualche contropartita. A far la differenza può essere il sì del giocatore, ma la sensazione è che prima o poi la fumata bianca arriverà.