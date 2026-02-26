Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Locatelli amaro dopo Juve Galatasaray: «Mi viene da piangere! Abbiamo dato il cuore e l’anima, gli errori possono succedere. Ora dobbiamo fare questa cosa»

Published

18 ore ago

on

By

locatelli juve gala

Il centrocampista e capitano della Juventus, Manuel Locatelli, si è espresso così dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Galatasaray

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Galatasaray, il centrocampista e capitano bianconero, Manuel Locatelli, ha commentato così l’eliminazione dalla Champions League. Le sue parole ai microfoni di Prime Video.

ELIMINAZIONE – «Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto, quello che abbiamo dato, abbiamo dato il cuore, grazie di cuore ai miei compagni, allo stadio, sono partite che rimangono nel cuore, purtroppo non abbiamo raccolto niente, abbiamo raccolto energia che possiamo portarci da qui alla fine dell’anno. Abbiamo dato l’anima, ogni giocatore, ogni persona che c’era fuori».

PRESTAZIONE – «Quello che dobbiamo ambire ad essere sempre, è la continuità che ci permette di fare i risultati, con il mister siamo sulla strada giusta anche se le ultime le abbiamo perse, non dobbiamo perdere consapevolezza».

STAGIONE – «Oggi credo che bisogna solo farci i complimenti, gli errori possono succedere, ora abbiamo una partita importante contro la Roma e dobbiamo pensare a quella».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Juventus News2 giorni ago

Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...
Change privacy settings
×