Locatelli amaro dopo Juve Galatasaray: «Mi viene da piangere! Abbiamo dato il cuore e l’anima, gli errori possono succedere. Ora dobbiamo fare questa cosa»

Il centrocampista e capitano della Juventus, Manuel Locatelli, si è espresso così dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Galatasaray

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Galatasaray, il centrocampista e capitano bianconero, Manuel Locatelli, ha commentato così l’eliminazione dalla Champions League. Le sue parole ai microfoni di Prime Video.

ELIMINAZIONE – «Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto, quello che abbiamo dato, abbiamo dato il cuore, grazie di cuore ai miei compagni, allo stadio, sono partite che rimangono nel cuore, purtroppo non abbiamo raccolto niente, abbiamo raccolto energia che possiamo portarci da qui alla fine dell’anno. Abbiamo dato l’anima, ogni giocatore, ogni persona che c’era fuori».

PRESTAZIONE – «Quello che dobbiamo ambire ad essere sempre, è la continuità che ci permette di fare i risultati, con il mister siamo sulla strada giusta anche se le ultime le abbiamo perse, non dobbiamo perdere consapevolezza».

STAGIONE – «Oggi credo che bisogna solo farci i complimenti, gli errori possono succedere, ora abbiamo una partita importante contro la Roma e dobbiamo pensare a quella».

