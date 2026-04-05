Loftus-Cheek giura amore al Milan: annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro in rossonero! Cosa ha detto l’inglese

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo futuro in rossonero. Cosa ha detto

Il centrocampista inglese del Milan, Ruben Loftus-Cheek, è pronto a riprendersi il palcoscenico e scalda i motori in vista del prossimo e fondamentale impegno stagionale. La formazione rossonera si prepara infatti ad affrontare il Napoli in un accesissimo scontro diretto. Un vero e proprio confronto scudetto che promette scintille e che potrebbe ridefinire in maniera decisiva gli equilibri nei piani alti della classifica in questa volata finale.

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Verso la super sfida contro i partenopei

L’ex giocatore del Chelsea sta lavorando intensamente per farsi trovare nelle migliori condizioni atletiche possibili. L’obiettivo primario di Loftus-Cheek è quello di tornare in campo da assoluto protagonista, garantendo la sua consueta fisicità e qualità alla mediana milanista in una partita che non ammette passi falsi. La gara contro il Napoli rappresenta un crocevia vitale per le ambizioni del Diavolo, e il contributo dell’inglese sarà una pedina insostituibile nello scacchiere tattico preparato da Allegri per disinnescare gli avversari.

Il futuro in rossonero: in scadenza nel 2027

Oltre alle questioni strettamente legate al rettangolo verde e al presente, il giocatore inizia a riflettere seriamente anche sulle proprie prospettive professionali. Il contratto che lo lega al Diavolo scadrà il 30 giugno del 2027, una data che offre ancora margine ma che inevitabilmente richiama le attenzioni del mercato. Essendo ormai diventato un elemento cardine del progetto milanista, consolidare la sua posizione è diventata una priorità sia per lui che per l’ambiente sportivo milanese.

La chiamata alla dirigenza: pronto a trattare

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di SportMediaset, il centrocampista britannico si è soffermato proprio sul suo futuro in Italia. Il numero otto rossonero ha mandato un messaggio chiaro e rassicurante, dicendosi pronto a trattare con la dirigenza per valutare un prolungamento. Queste le sue precise e inequivocabili dichiarazioni: “Ho un contratto sino a fine 2027, credo che in estate ne parleremo con la società. Io amo il Milan e Milano, ora comunque sono concentrato sul finale di stagione”.

Parole importanti che certificano un legame solidissimo con la piazza: la testa è tutta rivolta al sogno tricolore, ma il futuro dell’inglese sembra destinato a tingersi ancora a lungo di rossonero.