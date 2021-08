Longoria (pres. Marsiglia): «Abbiamo tanti ex Roma, contro la Lazio sarà un derby»

Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato a margine del sorteggio di Europa League, che vedrà i francesi affrontare la Lazio

Una delle sfide più interessanti del girone E di Europa League sarà quella tra Lazio e Marsiglia, club francese dalla lunga e prestigiosa tradizione.

Il presidente dell’OM, Pablo Longoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi a Istanbul. Le sue parole: «Abbiamo diversi giocatori ex Roma. Pau Lopez, Under, Gerson… Per loro sarà emozionante tornare all’Olimpico a giocare contro la Lazio. Milik? Speriamo che torni presto in campo, dovrebbe riuscire a tornare a disposizione a ottobre. Posizione Marsiglia su Nizza-OM? Ci aspettiamo giustizia dalla commissione. Lasciamo che facciamo il loro lavoro, ma la nostra posizione è di inaccettabilità di fronte a quello che è successo. Non è possibile che i tifosi entrino sul terreno di gioco in quel modo»