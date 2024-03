Atalanta, serve il miglior Lookman con il Bologna per la Champions

Ademola Lookman e quell’impronta che dovrà ritornare a dare alla sua Atalanta: cominciando da domenica contro il Bologna

Per grandi match ci vogliono sempre grandi campioni, e l’Atalanta domenica sera contro il Bologna in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions League occorre il ritorno a pieno regime di Ademola Lookman: la punta di diamante nerazzurra per alzare il livello di una squadra con grande voglia di riscatto.

In questa stagione Lookman ha raggiunto il cosiddetto salto di qualità, non solo confermandosi come qualità fatta a calciatore, ma anche come costruttore e uomo squadra arrivando anche a prendersi i palloni nella propria metacampo. La sua volata in Coppa d’Africa (dove è stato grande protagonista) ha coinciso con la redenzione dell’Atalanta fino alla zona Champions con De Ketelaere e Miranchuk a farla da padrone, sottolineando il potenziale della rosa, nonostante il nigeriano in campo dia sempre quel qualcosa in più.

Dopo la distorsione alla caviglia, Ademola sta cominciando gradualmente a carburare giocando qualche spezzone nelle ultime due partite (contro Inter e Milan) seppur la miglior condizione debba prendere forma. L’Atalanta rimane una squadra in grado di riadattarsi nella maniera migliore possibile, però per le poste in palio molto alte come quella di domenica è chiaro che servirà soprattutto riprendere quel filo che Lookman ha lasciato momentaneamente, ritornando nella sua cabina di pilotaggio atalantina per portare la Dea sempre più in alto, verso la Champions League.