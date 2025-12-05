Lookman Inter, spunta un incredibile retroscena: ecco il motivo per cui è saltato tutto la scorsa estate

Lookman Inter, dietro le quinte di un colpo di mercato mancato: il motivo della rinuncia estiva, tutti i dettagli

L’Inter sta attraversando un periodo d’oro, trascinata da un reparto offensivo capace di garantire qualità nella manovra, gol e assist. A sorprendere non sono soltanto i titolari Marcus Thuram e il capitano Lautaro Martínez, ma soprattutto le cosiddette seconde linee: il giovane italiano Pio Esposito e il francese Ange-Yoan Bonny, entrambi protagonisti di un rendimento oltre le aspettative.

Chivu, l’architetto dei talenti

Secondo il Corriere dello Sport, dietro a questo exploit non c’è la fortuna, bensì la mano sapiente di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno conosceva già bene le potenzialità dei due ragazzi: Esposito lo aveva seguito nel vivaio nerazzurro, costruendo un rapporto di fiducia e crescita reciproca; Bonny lo aveva incrociato brevemente ai tempi del Parma. Ritrovatisi insieme nel ritiro estivo, Chivu ha intuito subito che non servivano ulteriori innesti sul mercato.

La rinuncia a Lookman e la scelta vincente

Questa convinzione ha portato la società a non insistere sull’acquisto di Ademola Lookman, fantasista dell’Atalanta a lungo valutato come possibile rinforzo. Una decisione che, alla prova dei fatti, si è rivelata azzeccata: l’Inter ha risparmiato risorse economiche e, sul campo, non ha sofferto l’assenza di un esterno abile nell’uno contro uno. Le occasioni da rete continuano ad arrivare copiose e i numeri confermano l’efficacia del reparto offensivo.

Giovani e fiducia: la formula del successo

La scelta di puntare su Esposito e Bonny, unita alla capacità di Chivu di valorizzarli, ha dimostrato che la fiducia nei giovani può essere un’arma vincente. L’Inter, pur senza un dribblatore puro, mantiene un attacco prolifico e imprevedibile. La scommessa sui due ragazzi si sta trasformando in una delle chiavi di questo brillante avvio di stagione.

