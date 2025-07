Lookman Inter, attaccante ancora in attesa! I nerazzurri hanno un piano, ecco il giorno decisivo! tutti gli aggiornamenti

Ademola Lookman, talentuoso esterno offensivo nigeriano classe 1997, è diventato il principale obiettivo di mercato dell’Inter in vista della stagione 2025/26. L’ex giocatore di Lipsia, Leicester e ora in forza all’Atalanta ha dimostrato grande versatilità e incisività, caratteristiche che lo rendono ideale per completare il tridente offensivo immaginato da Cristian Chivu, nuovo tecnico nerazzurro ed ex difensore che ha già conquistato la fiducia dell’ambiente milanese.

Il modulo che Chivu intende adottare come base è il 3-4-2-1, che prevede due trequartisti alle spalle di un centravanti. In tale sistema, Lookman sarebbe chiamato a ricoprire un ruolo da protagonista grazie alla sua velocità, al dribbling e alla capacità di andare in rete con continuità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter starebbe preparando un rilancio ufficiale per il giocatore, previsto non prima di martedì. L’offerta potrebbe superare i 45 milioni di euro, compresi bonus, ma l’Atalanta mantiene una valutazione elevata intorno ai 50 milioni. Il club bergamasco considera Lookman uno dei suoi elementi chiave, reduce da stagioni brillanti in Serie A e in Europa.

Tuttavia, la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva. Lookman avrebbe già manifestato interesse per il trasferimento a Milano, attratto dalla prospettiva di essere titolare in una squadra con ambizioni europee e da un progetto tecnico incentrato sulle sue qualità.

Parallelamente, l’Inter sta lavorando alle uscite per alleggerire il monte ingaggi e reperire risorse economiche necessarie per finanziare l’operazione. Solo dopo queste cessioni potrà essere formalizzata l’offerta definitiva.

Il club nerazzurro vuole chiudere l’affare entro la fine di luglio per consentire a Chivu di lavorare fin da subito su un reparto offensivo rinnovato. L’intenzione è chiara: investire su un titolare, non su una semplice alternativa. Per questo, Ademola Lookman resta il nome in cima alla lista dei desideri interisti.