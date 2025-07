Lookman-Inter, come si sta svolgendo la trattativa? La situazione raccontata da Fabrizio Romano - Calcio News 24

Lookman-Inter, trattativa in evoluzione: i nerazzurri preparano l’offerta per l’attaccante dell’Atalanta

Il nome di Ademola Lookman torna prepotentemente sul taccuino dell’Inter. L’operazione Lookman-Inter sta entrando in una fase calda, e le conferme arrivano anche da fonti autorevoli. L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, attraverso un post pubblicato su X, ha ribadito che l’attaccante nigeriano classe 1997 sarebbe nuovamente pronto a cambiare maglia, dopo aver manifestato già nella scorsa stagione la volontà di lasciare l’Atalanta.

In questo contesto, l’Inter sta intensificando i contatti con l’entourage del calciatore e avrebbe già avviato una serie di colloqui positivi. Il club nerazzurro è pronto a muoversi concretamente, con l’intenzione di formulare una prima offerta ufficiale per convincere la società bergamasca.

Secondo le indiscrezioni, la proposta dell’Inter si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante ma che al momento non soddisfa pienamente le richieste dell’Atalanta, che valuta Lookman con un prezzo più elevato. Nonostante questo gap economico, il dialogo tra le parti prosegue e la trattativa Lookman-Inter sembra ben avviata, con l’obiettivo di chiudere già nelle prossime settimane.

Nel frattempo, la concorrenza non manca. Anche l’Atletico Madrid segue da vicino l’evolversi della situazione e resta interessato al talento nigeriano. Tuttavia, per il club spagnolo l’operazione appare temporaneamente in stallo: prima di procedere con un’offerta concreta per Lookman, i colchoneros dovranno liberare un posto in attacco, cedendo uno dei profili attualmente in rosa.

Questa dinamica potrebbe favorire l’Inter, che appare in vantaggio nella corsa al giocatore grazie a un progetto tecnico ben definito e alla disponibilità economica per avviare l’operazione. Resta da superare lo scoglio rappresentato dalle richieste dell’Atalanta, da sempre abile a monetizzare al meglio le sue cessioni.

L’operazione Lookman-Inter è quindi ancora aperta, ma con i nerazzurri che si candidano seriamente a diventare i protagonisti dell’estate sul fronte dell’attacco. Portare Lookman a Milano significherebbe aggiungere alla rosa un giocatore duttile, abile nell’uno contro uno e già abituato al calcio italiano, qualità che lo rendono una pedina molto interessante per il futuro del club.