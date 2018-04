Lopez vuole un altro Cagliari: «Dopo un gol preso non bisogna mollare»

Le parole del tecnico Diego Lopez, allenatore del Cagliari, in vista della sfida di oggi pomeriggio delle 18.30 contro il Genoa, recupero del match di Serie A

Diego Lopez suona la carica in vista della sfida che il Cagliari giocherà contro il Genoa. Oggi pomeriggio alle 18.30 Genoa-Cagliari sarà uno dei tre recuperi di Serie A in programma. I sardi hanno bisogno di una reazione immediata dopo il poker a domicilio rifilato dal Torino: «Giochiamo contro una squadra molto forte, che ha nella corsa e nella qualità le loro armi più importanti. Conosco bene Ballardini, è stato un mio allenatore e sono molto legato sia a lui che al suo staff. E’ un bravo tecnico che sta conseguendo buoni risultati. Contro il Genoa sarà una gara molto importante, ma non determinante, così come sarà quella di domenica a Verona».

Queste le parole che Diego Lopez ha rilasciato in conferenza stampa: «Bisogna esser squadra, serve unione. L’errore più grande contro il Torino lo abbiamo commesso dopo il primo gol, non siamo stati capaci di controbattere all’ingresso di Ljajic. Quando prendiamo un gol, la risposta della squadra deve essere molto diversa. Lo avevamo già visto, del resto, contro il Benevento: lì siamo rimasti in partita e poi abbiamo visto com’è finita. Col Toro, invece, c’è stato un calo mentale, non siamo stati in grado di riprenderci. Sono errori da eliminare, col Genoa voglio vedere una prova di personalità dei miei».