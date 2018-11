Lorenzo e Figo, selfie in ascensore a Inter-Barça e polemica social – FOTO

Jorge Lorenzo e il selfie con Figo durante l’intervallo di Inter-Barcellona: sui social è rivolta dei tifosi catalani

Piccolo incidente diplomatico dopo Inter-Barcellona. Il campione del mondo di MotoGP Jorge Lorenzo e Luis Figo si sono immortalati assieme ad un amico in comune, il pierre milanese Andrea Celentano, in un selfie in ascensore a San Siro durante l’intervallo della partita. Lorenzo, tifoso della squadra catalana, era lì per assistere alla partita curiosamente a non molta distanza dal rivale Valentino Rossi, noto tifoso nerazzurro.

Sui social infuriano le polemiche dei tifosi blaugrana nei commenti sotto alle foto postate dai due campioni, accusati di ritrarsi assieme al nemico dell’altra sponda (in tal caso Luis Figo associato al Real Madrid e storicamente inviso al tifo blaugrana dopo il tradimento di qualche anno fa, mentre Jorge Lorenzo tifoso del Barça). Sarà pace tra i supporters delle due squadre o infiammerà ancora la polemica? Ai prossimi post l’ardua sentenza!