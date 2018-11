Inter-Barcellona, da Rossi a Vieri: parterre de rois a San Siro – FOTO

Grandi personaggi a San Siro per la sfida Inter-Barcellona di Champions League. Da Lorenzo e Rossi, da Materazzi a Vieri

Parterre de rois a San Siro per Inter-Barcellona. Oltre 70mila spettatori e quasi tutto esaurito con incasso da record (il sold out non è stato possibile perché i regolamenti Uefa obbligano le società a dare un considerevole numero di biglietti alla tifoseria ospite ma i tifosi catalani non hanno riempito lo spazio a loro dedicato). Grande platea per la super-sfida a cominciare da un grande tifoso interista come Valentino Rossi (nella foto principale, grande tifoso dell’Inter).

Vale, fresco vincitore del titolo di Moto 2 grazie a Pecco Bagnaia con il suo Sky Racing Team Vale 46, ha dato vita a un nuovo ‘duello’ sugli spalti, con il collega e rivale Jorge Lorenzo (anche lo spagnolo era presente a San Siro). Insieme a loro tanti ex calciatori come Luis Figo, Bobo Vieri (autore di una doppietta nel match tra Inter Forever e Barcellona Legends, andato in scena nel pomeriggio), Marco Materazzi ma non solo. In tribuna anche stelle dello spettacolo come ad esempio Alessandro Cattelan, protagonista a X Factor e anche in teatro con il suo EPCC. Grandi ospiti per una notte speciale ieri a San Siro.