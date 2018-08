Mai più come prima: Lotito-Inzaghi, la convivenza s’è fatta dura

Tensioni crescenti tra Lotito e Simone Inzaghi: dopo anni di convivenza, il rapporto tra presidente ed attuale allenatore della Lazio sarebbe in crisi. Di mezzo visioni differenti…

Un rapporto che regge ma che – rispetto al recente passato – sembrerebbe non più al top: è quello tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi, rispettivamente presidente ed allenatore della Lazio che punta quest’anno a fare il salto di qualità. La prima prova del nove, dopo la sconfitta alla prima giornata col Napoli, domani all’Allianz Stadium contro la Juventus in una settimana condita dalle polemiche per il video, che ha fatto il giro del web, che mostra il numero uno biancoceleste discutere animatamente al telefono con il tecnico. Le prove parlano chiaro: il rapporto tra Lotito ed Inzaghi mostra la corda dopo quattordici anni di magnifica convivenza (quelli prima da giocatore e poi da tecnico delle giovanili fino alla prima squadra dell’ex attaccante laziale).

Alla base – probabilmente – per la prima volta una diversità di vedute figlia di aspettative differenti: Lotito da una parte convinto di aver regalato al proprio allenatore la miglior squadra possibile in sede di mercato («Hai una rosa che vale dieci volte le altre»), Inzaghi dall’altra che avrebbe auspicato un cambio di marcia per poter competere ai massimi livelli della Serie A in linea con i competitors per un posto Champions League. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso – appunto – la discussione circa lo staff medico biancoceleste ancora una volta rimaneggiato dal presidente (e dalle immancabili defezioni) senza il benestare dell’allenatore. Tra Lotito e Inzaghi nulla è più come prima.